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3年車禍142件 竹東公道五路加強測速取締

2017-02-20  15:59

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府警察局表示，新竹縣竹東鎮的公道五路因為連接中山高速公路和台68線東西向快速公路，往來車速相當快，最近3年共發生142件車禍，為保障用路人安全，沿線路段將加強測速照相取締。

警方在公道五路架設器材執行測速照相勤務時，經常被用路人拍照PO上網路後批評為「搶錢！」「缺業績！」為此警方特別說明，又寬又直的竹東鎮公道五路行車速限為每小時50公里，是交通旅遊處依據該道路性質及行車狀況召集相關單位及參考地方民眾意見而訂定，員警執行測速照相取締的唯一目的是為了保障所有用路人的安全。

警方也說，銜接中山高速公路和台68線快速公路的公道五路，近3年來共發生140件受傷車禍、2件死亡車禍，成了易肇事路段，而且事故發生率還有增加的趨勢，分析這些車禍的肇事原因，就是以車輛超速行駛或危險駕駛居多，可以說是印證了「10次車禍9次快」這句話，因此才會加強測速照向來取締這類的違規行為。

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  • 新竹縣竹東鎮公道五路的行車速限為每小時50公里，警方在沿線路段加強測速照相取締。（圖由警方提供）

    新竹縣竹東鎮公道五路的行車速限為每小時50公里，警方在沿線路段加強測速照相取締。（圖由警方提供）

  • 新竹縣警方把竹東鎮公道五路列為易肇事路段，加強測速照相取締。（圖由警方提供）

    新竹縣警方把竹東鎮公道五路列為易肇事路段，加強測速照相取締。（圖由警方提供）

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