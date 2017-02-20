1314求婚鑽戒遺失 眼尖女警幫找回
李女與未婚夫來台拍攝婚紗，卻不慎遺失1314鑽戒，還好被女警廖子晴拾獲，順利找回。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕代表一生一世的鑽戒居然掉了！來自香港的李姓女子和未婚夫來台拍攝婚紗，昨日卻不慎在九份地區遺失刻有J♡A 1314字樣的求婚戒，只好攔警車求援。巧合的是，被攔下的女警廖子晴，在執行勤務時撿到一枚鑽戒，經比對無誤後，確認就是李女的戒指，趕緊歸還。李女頻頻對女警道謝，並說台灣的警察真的太棒了！
昨日下午，九份派出所警員廖子晴在九份汽車路18號前擔任交通疏導勤務時，發現地上怎麼有一個閃亮的物體，撿起來一看發現居然是一枚鑽戒。廖員立刻詢問附近店家，有沒有人來找尋過戒指，但店家均表示沒有人詢問。於是廖員將鑽戒拍照上傳分局通訊群組，請轄區協助留意有無民眾遺失鑽戒。
廖員在騎車沿途尋找失主時，被李女攔下來，說掉了很重要的鑽戒，拜託警察幫忙；廖員隨即反問有無戒指特徵及款式？李女拿出相機中戴婚戒照片，告知員警款式，並且說明戒指環內刻有J♡A 1314。廖員比對手上拾獲的鑽戒，與戒指特徵完全吻合，便帶李女及其未婚夫返回派出所依照程序發還鑽戒。
李姓失主向警方表示，該枚鑽戒，是今年一月底與男友在一起第1314天時的求婚鑽戒，意義十分重大，他們打算在今年完婚，所以特別來台灣拍攝婚紗，沒想到在九份把鑽戒給搞丟，自己沿路邊哭邊在九份老街內找了好幾趟都沒有結果，當下腦帶一片空白完全沒有辦法好好思考，正當要放棄的時候，看見員警騎車經過，抱持希望攔下詢問，員警告知有撿到婚戒的時候，心情有如從地獄回到了天堂，直呼「你真的是我的恩人，我該怎麼感謝你才好，真的好謝謝你！」
廖子晴向同仁表示，撿到鑽戒時就猜想失主一定非常心疼，因為遺失的不僅僅是戒指，更是一個男人對女人的愛與承諾，基於同理心，無論如何都想找到丟失戒指的人。
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標題：1314求婚鑽戒遺失 眼尖女警幫找回
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