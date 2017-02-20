以投資澳門博弈為名 涉吸金2.9億被搜索

台北地檢署獲報，浩天投資顧問公司涉以投資澳門博弈事業為名，不法吸金2.9億元，逾百人受害。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-02-20 15:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署獲報，浩天投資顧問公司涉以投資澳門博弈事業為名，不法吸金2.9億元，逾百人受害，今天指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索該公司張姓副總裁、蔡姓女會計、陳姓男職員及該公司關係企業徐姓男負責人等人住處及公司，另約談1名證人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

檢調獲報，該公司涉以投資博弈事業之名，對外招攬投資人，以投資25萬60天為1單位，期滿可領回5%為號召，自103年8月至今，共吸金2.9億元。

檢調查出，該公司負責人是呂達凱，已於去年間出境，至今未歸；該公司除了以投資澳門博弈事業為名吸金外，另涉以提供技術移民等口號，對外稱只要250萬港幣，即可取得澳門居民身份證，涉吸金詐騙。