搞錯引道 女董事開車逆向撞計程車

2017-02-20 14:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨深夜，48歲趙姓女駕駛開著賓士CLA轎車行經水源快速道路，他一不熟路況，誤將秀朗橋下橋接水快引道當作上橋引道，在引道上逆向與計程車相撞，所幸雙方包含計程車上1名女乘客皆沒有受傷。46歲洪姓計程車司機則說「誰會知道有車（逆向）過來，她也沒在煞的。」

據悉，肇事的趙女是某珠寶公司董事，昨深夜就已到新店慈濟醫院就醫，今天本來要上班的她因車禍無法進公司，故上午以電話聯繫公司事務，下午則在家休養。警方調查，趙女疑似邊開車邊講電話，加上路不熟所以分神，導致這起車禍發生。

據悉，趙女所駕賓士CLA要價不斐，新車價約200萬，而她的賓士擋風玻璃明顯碎裂，右前車頭嚴重損毀，安全氣囊也爆了出來，遭撞的計程車內安全氣囊也爆開，可見趙女速度並不慢。警方表示，雙方酒測值皆為0，詳細肇事責任歸屬將持續釐清。