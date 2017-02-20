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吸毒吸到體力差 毒蟲跑不過警察被逮

2017-02-20  14:51

〔記者邱奕統／桃園報導〕正值壯年的桃園市38歲張姓男子，因長期吸毒體力差，昨天晚上他涉嫌攜帶毒品駕車外出，結果在桃園區中正三街遇警攔檢，張男被攔下後，趁隙推開員警拔腿逃跑，但才跑了2百公尺就體力不濟，被警方輕鬆逮捕，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，張男8年前因為毒品罪嫌被捕後就被列為治安人口，身上背負20多條前科都是與毒品案件有關，雖然體型壯碩，但在長期吸毒下，外強內乾，體力非常差，昨天晚上他帶著2包安非他命外出，遇上攔檢時，還故意打開包包佯裝配合調查，但卻趁機推開員警，拔腿就跑。

警方說，員警見狀立即狂追在後，只見張男跑了約2百公尺後，速度明顯變慢，最後體力不支跑不動，束手就逮，警方後來在他包包內查獲毒品。

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  • 張男涉嫌攜帶毒品駕車外出，遇警攔查，結果跑了2百公尺就體力不濟，被警方輕鬆逮捕。（記者邱奕統翻攝）

    張男涉嫌攜帶毒品駕車外出，遇警攔查，結果跑了2百公尺就體力不濟，被警方輕鬆逮捕。（記者邱奕統翻攝）

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