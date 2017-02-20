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「太陽的後裔」爆紅墨鏡 仿冒品侵權市值逾25萬元

警方查扣仿冒雷朋眼鏡、眼鏡盒約100多件及拭鏡布、吊牌等配件。（記者何宗翰攝）

2017-02-20  15:07

〔記者何宗翰／台中報導〕韓劇「太陽的後裔」爆紅，韓星宋仲基在劇中戴的雷朋眼鏡也掀起一陣熱潮，保二總隊刑警大隊偵二隊去年接獲線報，有不肖業者大量引進仿冒雷朋墨鏡，在雅虎奇摩拍賣網站上以將近原價近2折的低價販售，已經熱賣1年多，調查後查扣眼鏡、眼鏡盒約100多件及拭鏡布、吊牌等配件，侵權市值逾25萬元。

保二總隊刑警大隊偵二隊調查，台中市一名28歲陳姓男子，前年起從中國淘寶網以每支600元至800元的價格，大量購買仿冒雷朋墨鏡，正品市價約7、8千元的雷朋墨鏡，他以1300元至1500元價格在雅虎奇摩拍賣網站上轉賣，共賣出600多副仿冒雷朋墨鏡，獲利20多萬元，引起代理業者懷疑，向警方報案檢舉。

警方調查發現，陳男販售時標榜是正品，拭鏡布、眼鏡盒等配件齊全，而且款式齊全，並以成交數量多達千筆的交易紀錄，降低消費者購買時的戒心，「太陽的後裔」爆紅後，雷朋經典款飛官太陽眼鏡更是熱賣；警方經長期蒐證後，去年11月到陳男位於清水區的住處，查扣仿冒雷朋商標的眼鏡、眼鏡盒共100多件。

在通訊行工作的陳男供稱，為了賺外快才會在網路上販售仿冒的雷朋墨鏡，訊後依違反商標法將他移送。

警方表示，仿冒品外觀和雷朋眼鏡相似度很高，正品左眼鏡片靠近鏡框處有雷射打印的RAY BAN縮寫「RB」字樣；正品拭鏡布依照折痕分三等分，RAY BAN商標會剛好在右下角置中，仿品商標則會偏下；正品眼鏡盒的觸感較精緻、商標較清晰，仿品觸感像塑膠皮，印刷也較粗糙。

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  • 正品左眼鏡片靠近鏡框處有雷射打印的RAY BAN縮寫「RB」字樣。（記者何宗翰攝）

    正品左眼鏡片靠近鏡框處有雷射打印的RAY BAN縮寫「RB」字樣。（記者何宗翰攝）

  • 正品眼鏡盒（下）的觸感較精緻、商標較清晰，仿品（上）觸感像塑膠皮，印刷也較粗糙。（記者何宗翰攝）

    正品眼鏡盒（下）的觸感較精緻、商標較清晰，仿品（上）觸感像塑膠皮，印刷也較粗糙。（記者何宗翰攝）

  • 正品拭鏡布（右）依照折痕分三等分，RAY BAN商標會剛好在右下角置中，仿品（左）商標則會偏下。（記者何宗翰攝）

    正品拭鏡布（右）依照折痕分三等分，RAY BAN商標會剛好在右下角置中，仿品（左）商標則會偏下。（記者何宗翰攝）

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