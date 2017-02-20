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龜速躲路檢 男攜毒仍被警查獲

2017-02-20  14:45

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林警方本月16日深夜在中華路、八德街口進行路檢，近凌晨0點準備撤崗時，發現駕車的54歲周姓男子刻意在路檢點前放慢速度，警方上前攔查，見周男長褲口袋鼓起要求查看，果然起出11包疑似毒品粉末。

周男面對警方詢問支吾其詞，隨後警方又在車內找到電子秤、注射針頭等物品，他才坦承不明粉末是海洛因及安非他命。周男供稱，當時正要開車去找朋友，見警方準備撤崗想用龜速等待員警離去再通過，不料仍被警方攔查，全案訊後依毒品罪移送法辦。

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  • 警方起出毒品及針頭等。（記者余衡翻攝）

    警方起出毒品及針頭等。（記者余衡翻攝）

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