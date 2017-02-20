攔酒駕扣到贓車 警細心一案兩破

2017-02-20 14:30

〔記者余衡／新北報導〕52歲陳姓男子1月中因騎機車搖搖晃晃，在新北市板橋區民有街遭江翠派出所員警攔查，酒測後濃度達0.23毫克，警方當場扣車並依法開罰，員警將機車牽回派出所後仔細檢查引擎號碼，發現竟與車牌登記資料不符，再次通知陳男到案他坦承偷車代步，一案兩破。

警方表示，陳男過去都用老婆的機車代步，去年10月機車故障後遲未修理，見路旁1部機車將鑰匙插在置物箱上忘了拔，便上前將車騎走，並將原本老婆的機車車牌拆下裝在偷來的機車上，全案訊後除依竊盜罪函送法辦，並將擴大清查陳男是否涉及其他機車竊案。

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