老婆承認出軌 老公怒告老王卻不起訴...

台北地檢署雖認為2人逾越男女交往分際，但無法證明2人有性關係，所以將黃男不起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-02-20 14:23

〔記者錢利忠／台北報導〕蔡姓婦人在某管理顧問公司實習期間，與已婚黃姓男職員搞婚外情，她丈夫某次使用家中電腦時，意外發現她的電子信箱中，竟有黃男寄給她的情書，怒控2人妨害家庭；2人雖然都承認有不當往來，但否認交歡；台北地檢署雖認為2人逾越男女交往分際，但無法證明2人有性關係，所以將黃男不起訴；蔡婦被控通姦部分另案偵辦中。

檢方調查，婚後育有1女的蔡婦，5年前到某管理顧問公司時期時，與已婚的黃男發生婚外情，雙方透過電子郵件互傳愛意，直到前年下半年，蔡夫才在她的電子信箱中，發現2人曖昧的證據。

蔡婦當時不堪丈夫逼問，向丈夫承認出軌，與黃男一同吃上妨害家庭官司；蔡夫提告時拿出與妻子對質時的錄音光碟為證，錄音檔中蔡夫問她：「你們什麼時候開始交往？」妻子則回說：「我也不記得細節…應該是最後一個月吧…」。

黃男應訊時也承認愛慕蔡婦，指與蔡婦之間有電子郵件往來，談一些憑空想像的東西，內容中雖有露骨的字句，但2人從未發生性關係。

檢方勘查2人的情書及蔡夫提供的錄音檔案，認為2人逾越男女交往分際，行為固然不當，但現有物證並無法證明2人曾發生性關係，所以認定黃男罪證不足。2人婚外情曝光後，蔡夫已於去年底向法院訴請離婚獲准。