在麵攤目擊砍人過程 阿伯自顧吃麵被封「淡定伯」

2017-02-20 14:26

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲羅姓男子今天凌晨1點多，與朋友前往台北市遼寧街夜市麵店吃消夜，羅吃完結帳要離開時，忽然被4名持刀黑衣男子朝他左、右手臂各砍一刀後立即逃逸，羅當場血流如注，被送醫救治。

過程中，有網友目擊經過並拿起手機拍攝上傳臉書，不少網友發現該麵攤有一名阿伯坐在騎樓處的用餐區吃麵，雖然稍早麵攤才目擊一番腥風血雨，事後救護人員趕到現場時，阿伯也聞風不動，只偶爾回頭查看一下，繼續在座位上淡定吃麵。

不少網友就戲稱，「阿伯見過大風大浪」、「吃飯皇帝大，阿伯什麼都不怕」、「阿伯在想：我年輕的時候都是一個人打十個」。阿伯淡定吃麵的畫面，意外成為整起砍人事件的焦點。