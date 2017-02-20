婦人不滿鄰煮飯聲 嗆死老太婆被起訴
2017-02-20 14:10
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市45歲李姓婦人不滿隔壁鄰居煮飯時發出聲響，去年涉嫌多次敲踹鄰居鐵門，並以三字經、「死老太婆」、「我想打死你」等字眼辱罵，鄰居不堪受辱提告，桃園地檢署偵結，依恐嚇危安、公然侮辱等罪嫌，起訴李婦。
檢方調查，李婦只因不滿鄰居煮飯聲響，竟在去年多次敲打、用腳踹鄰居鐵門，造成鐵門欄杆凹陷，此外，還涉嫌以三字經飆罵鄰居，還嗆聲「死老太婆，我真想打死」、「你是老人，不然我就打死你」，造成鄰居心生畏懼。
李婦雖然坦承毀損鄰居鐵門，但以當時喝醉辯稱沒有恐嚇的意思，不過鄰居指證歷歷，檢方不採信，依公然侮辱等罪嫌起訴。
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