亂刀砍錯人自首 碼頭工獲緩刑

2017-02-20 13:37

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山一家卡拉OK去年1月14日發生酒客喋血案，蔡姓碼頭工人在店內與孫姓女服務生發生爭執，遭不明酒客毆打，蔡一時氣憤持菜刀、水果刀誤將謝姓酒客當成打他的人，亂砍一通，逞凶後自行駕車前往五甲派出所自首，被依殺人未遂罪起訴；高雄地院審酌他犯後自首並與被害人達成和解，殺人未遂罪判他2年，緩刑4年。酒駕部分則判刑2月，易科罰金換算需繳6萬元。

判決指出，蔡姓碼頭工人在民國105年1月14日0時許，在鳳山區南榮路「雅芳卡拉OK店」飲用啤酒後，與店內員工孫女發生口角而揮打孫女耳光，遭在場打抱不平之客人毆打，蔡心生不滿，走至店門外之廚房料理檯拿起菜刀及水果刀各1把，返回店內口喊「是誰打我」，眼見店內客人謝姓男子跑進廁所躲藏，誤認謝男為對其毆打之人，便持雙刀追趕上前並以腳踹開廁所門，朝謝之頭部揮砍，謝見狀舉起雙手奮力抵擋，頭、臉、手渾身是傷，趁隙逃出失血過多，經送醫急救3日才撿回一命。

逞凶的蔡男則於案發後，主動駕車至鳳山分局五甲派出所自首其持刀砍人行為，並交出2 把凶刀。蔡男酒測值達0.25，分別被依公共危險與殺人未遂罪送辦。

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