蝶戀花24輛二手遊覽車 入手全不到百萬

周比蒼（左）供稱，他專門收購車主付不出貸款的二手車，入手價幾乎不到百萬，「這樣買才划算」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-20 13:31

［記者黃捷／台北報導］「蝶戀花」旅行社遊覽車國道翻覆，造成33死慘劇，外界傳言實際負責人周比蒼壓榨旗下司機及領隊，士林地檢署為了解實際狀況，預計傳喚16名現職司機到案說明，今早訊畢1人，已經請回，遊覽車「大餅」紀錄也由公路總局判讀完成，檢警正在分析中。

據了解，周比蒼共有24輛大型巴士、1輛中型巴士，其中1輛大巴去年行經中橫公路時被落石砸毀，他手中目前仍有24輛巴士，車齡最高達23年；周比蒼供稱，他專門收購車主付不出貸款的二手車，入手價幾乎不到百萬，「這樣買才划算」。

檢方指出，翻覆遊覽車俗稱「大餅」的行車紀錄總計有7天資料，公路總局日前判讀完成，數據已送交國道警方，但仍待與該車ETC紀錄、身亡司機康育薰手機通聯等事證比對後，才能釐清康男事發當天的確切工作時數。

檢警初步調查，康男從1月27日至2月9日連續上班14天，春節期間領取雙倍薪資，事發前第3天，也就是2月10日確實有休假，與旅行社提供的班表吻合。