司改會議副召集人出爐 何飛鵬當選
2017-02-20 13:19
〔記者項程鎮、張文川、黃欣柏／綜合報導〕全國司法改革國是會議第二組「全民信賴、公正專業的司法」，上午9點起在司法院開會，中午12點半結束，今天主要討論程序問題，會中一致選出全國司改會議籌備委員、城邦集團首席執行長何飛鵬擔任第二組的副召集人，未來如召集人中央研究院法律研究所所長林子儀無法與會時，將由何飛鵬代為主持會議。
今天開會氣氛相當熱烈，21位籌備委員和委員統統出席，會中還決議將原訂的「憲法訴願制度」議題內容，改為「裁判的憲法審查」，實際內容留待下次開會再討論。
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