國二女校內流產 禍首裝潢工這下子GG了
2017-02-20 13:09
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市去年3月間發生1名國二女學生在校內疑似流產，校方通報婦幼警察隊查出少女曾與成年的黃姓裝潢工人「嘿咻」3次，將黃依妨害性自主罪送辦，高雄地院審理發現，黃男先前就曾與14歲以上未滿16歲少女發生性行為獲「緩起訴」，卻在緩起訴期間再犯，這次不再重輕發落，將黃男判刑1年，這次恐難逃牢獄之災。
判決指出，高職畢業，已成年未婚的黃姓男子，平日從事裝潢業，先前就曾與未成年少女發生性行為，獲檢方緩起訴。不料，緩起訴期間，黃男不思悔改，又利用交友通訊軟體「BeeTalk」認識未滿14歲的國中二年級少女，雙方於去年1月成為男女朋友，先後在被告三民區住處發生3次性行為。嗣於去年3月間，被害少女在校感覺身體不適，疑似流產，經校內老師訊問始知上情，進而通報婦幼警察隊，將黃男依為反兒少法與妨害性自主罪嫌送辦。
黃男在法官審理時，辯稱少女謊稱已滿15歲，但被害少女表示第一次見面就有告訴對方真實年齡，法官並查出黃男先前已有與未成年少女發生性行為，獲檢方緩起訴，但緩起訴期間又再犯，認為他不知悔改，將他判刑1年，不得易科罰金。可上訴。
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