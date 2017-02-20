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國光客運司機好勇！ 救出火燒車受困駕駛

2017-02-20  13:24

〔即時新聞／綜合報導〕國光客運司機超勇！鄭彥駿在去年9月到國光上班，平時工作認真，他在2月17日凌晨從省道台1線南下時，於麟洛運動公園附近目擊1輛自小客車火燒車，他除了打119報案之外，還救出受困車內的駕駛，隨後轎車就被火焰吞噬。

據《蘋果日報》報導，當時鄭彥駿正要從台北南下到屏東，於凌晨4時33分左右看到自小客車撞上分隔島並起火，鄭彥駿在通報警消後連忙下車前去關心，發現黃姓駕駛被困住出不來，因此出手將車門打開協助黃男脫困。

竹田消防分隊隨後趕到現場並撲滅火勢，而黃姓駕駛雖然意識清楚不過在頭部與手腳都有擦傷狀況，幸好就醫後沒有大礙，黃男事後表示自己是開車不慎才會撞到分隔島。

國光客運屏東站長林建志說，司機鄭彥駿勇於救人的行為值得讚賞，公司已給他嘉獎以茲表揚。

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  • 1名國光客運司機勇救火燒車受困駕駛，圖為示意圖。（資料照，記者林敬倫攝）

    1名國光客運司機勇救火燒車受困駕駛，圖為示意圖。（資料照，記者林敬倫攝）

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