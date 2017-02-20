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開車被空拍機撞到 交大：「新北首例！」

2017-02-20  12:42

〔記者余衡、徐聖倫／新北報導〕江姓男子昨天開車行經新北市土城區永寧捷運站前，遭從天而降的空拍機撞上，警方目前還在追查空拍機所有者，但引擎蓋凹陷毀損若要修復恐需自掏腰包先行墊款，讓無奈的江男直呼誇張。

新北市警察局交通大隊副大隊長許城銘表示，近年空拍機盛行，但未曾發生空拍機撞擊道路車輛事件，本案應該是新北首例，呼籲民眾操作空拍機必須在限定的地點使用，若違反規定根據《電信法》第48條及58條，最高可處新台幣250萬的罰緩。

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  • 江男開車被空拍機撞上（記者余衡翻攝自臉書爆料公社）

    江男開車被空拍機撞上（記者余衡翻攝自臉書爆料公社）

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