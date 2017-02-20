美容師升格為老鴇 楊女媒介賣淫法辦

2017-02-20 12:32

［記者楊政郡／台中報導］50歲楊姓婦人原在中區某三溫暖附設個人美容工作室，為男客進行修毛、修皮、掏耳等服務，生意越來越差，最近自行引進美容師，除指導美容技術，也媒介色情，不論全套、半套皆抽300元，賺錢比美容輕鬆多了！楊女與黃姓會計被移送法辦，3美容師涉及賣淫及3男客依社維法裁罰。

台中市警一分局經檢舉、調查，發現該三溫暖內疑似有媒介性交易之虞，持續監控及蒐集事證，18日晚間見時機成熟，當場查獲涉嫌媒介賣淫的楊女、協助計帳的黃女，發現3對正進行性交易的男女。

據警方調查，楊女原是該三溫暖附設美容工作室的負責人，惟因生意越來越差、收入不豐，去年底在友人慫恿下，除招攬男客做美容，還進一步兼營媒介性交易，但外面臨時叫來的「應召女」，配合度不高，抽成少，後來更自己培養小姐，擴大應徵美容師為由，招募女子上班，且言明可進一步迎合男客要求，大家一起賺錢。

楊女坦承她隨機拉客，不分半、全套每次均抽300元，是比美容好賺。而且她會先教旗下女子美容技巧，兩者結合加上服務一級棒，在泡三溫暖時男客口耳相傳，就慕名而來，一開始生意還不差。

警方訊後將楊女及黃姓會計移送法辦，現場3美容師涉及賣淫及3男客依社維法裁罰。