| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

美容師升格為老鴇 楊女媒介賣淫法辦

2017-02-20  12:32

［記者楊政郡／台中報導］50歲楊姓婦人原在中區某三溫暖附設個人美容工作室，為男客進行修毛、修皮、掏耳等服務，生意越來越差，最近自行引進美容師，除指導美容技術，也媒介色情，不論全套、半套皆抽300元，賺錢比美容輕鬆多了！楊女與黃姓會計被移送法辦，3美容師涉及賣淫及3男客依社維法裁罰。

台中市警一分局經檢舉、調查，發現該三溫暖內疑似有媒介性交易之虞，持續監控及蒐集事證，18日晚間見時機成熟，當場查獲涉嫌媒介賣淫的楊女、協助計帳的黃女，發現3對正進行性交易的男女。

據警方調查，楊女原是該三溫暖附設美容工作室的負責人，惟因生意越來越差、收入不豐，去年底在友人慫恿下，除招攬男客做美容，還進一步兼營媒介性交易，但外面臨時叫來的「應召女」，配合度不高，抽成少，後來更自己培養小姐，擴大應徵美容師為由，招募女子上班，且言明可進一步迎合男客要求，大家一起賺錢。

楊女坦承她隨機拉客，不分半、全套每次均抽300元，是比美容好賺。而且她會先教旗下女子美容技巧，兩者結合加上服務一級棒，在泡三溫暖時男客口耳相傳，就慕名而來，一開始生意還不差。

警方訊後將楊女及黃姓會計移送法辦，現場3美容師涉及賣淫及3男客依社維法裁罰。

廣告
  • 美容師被查獲性交易。（記者楊政郡翻攝）

    美容師被查獲性交易。（記者楊政郡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：美容師升格為老鴇 楊女媒介賣淫法辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.