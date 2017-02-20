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騎樓晾衣服變逃命 她慘遭鄰居持鋸刀砍傷

2017-02-20  12:41

〔記者黃建華／高雄報導〕家住旗津中洲地區的44歲孫姓水電工，去年11月12日傍晚酒後無故持切割管線的鋸刀，瘋狂砍殺孫姓女鄰居，造成被害人頭、手、背部多處撕裂傷，深達肌腱，孫女逃入另一鄰居家避難並送醫才撿回一命，高雄地檢署今依殺人未遂罪將孫男提起公訴。

檢方起訴指出，孫姓水電工與被害人孫姓女子家人為鄰居，雙方長期相觸不睦，去年11月12日傍晚，孫姓水電工酒後見孫姓女子在騎樓晾衣服，竟無故持切割管線的鋸刀瘋狂追殺孫女，造成孫女頭部、手部、背處多處撕裂傷，甚至深達肌腱，大量流血。

孫女逃命躲進另一鄰居家，並拉下鐵門才逃過追殺，事後被送往小港醫院急救才幸免於難。

逞兇的孫姓水電工事後被逮，辯稱是不滿鄰居前一天講他腦袋有問題，越講越大聲，隔天喝了酒越想越氣才拿刀出來教訓對方，沒有要殺人，但仍遭檢方羈押，檢方偵結全案並將孫男依殺人未遂罪提起公訴。

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