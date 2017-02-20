逃逸外勞酒後騎車買菸被逮

2017-02-20 12:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今天凌晨1點多，印尼籍男子Bezato Zega騎機車行經桃園市平鎮區湧豐路，因他酒醉騎車搖搖晃晃，引來警方盤查，警方說，他從台中雇主處逃逸，躲藏了1年多，竟因酒後想抽菸才被逮。

Bezato Zega（31歲）跟友人躲藏在平鎮區山仔頂地區，靠打零工賺錢，19日晚間一夥人齊聚喝酒，喝到今天凌晨才各自散去。豈料Bezato Zega想抽菸，竟向友人借了機車，要到附近便利商店買菸，途中就因機車明顯搖晃惹疑，被警方攔查，因他酒測值0.56MG/L，先依公共危險罪嫌被送辦，未來還要被遣返印尼。