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拍扁麵包師指錢被「私吞」 乾姊今提告誹謗

針對拍扁麵包師黃士福指錢被「私吞」，昔日被稱為乾姊的王友蘭，今提告毀謗。（記者黃建華攝）

2017-02-20  12:14

〔記者黃建華／高雄報導〕拍扁麵包師傅黃士福日前被網友爆出私下求助金援，最後他出面道歉，並離開去年開張的新南珦烘焙坊。但餘波盪漾，沒想到黃士福本月18日又出面表示，自己賣麵包一毛錢都沒拿到，錢都進了「乾姊」國民黨中央委員王友蘭的口袋；對此，王友蘭嚴詞否認，今天上午10點半並前往雄檢按鈴申告，怒告黃涉嫌誹謗、妨害名譽。

黃士福日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，自己去年底在王友蘭的協助下，開設新南珦烘焙坊，但經營1個月後，生意並不好，每天最好營業額5、6千元、最差僅300元，因入不敷出，決定結束營業。

黃士福向媒體指出，當初王友蘭只拿出10萬元，其他開銷都是他獨自支付，日前還先代墊14萬元材料費，結果賣出的麵包卻一塊錢也沒拿到，全都進了王的口袋，現在店面要頂讓，自己可能一毛錢都拿不回來。

黃士福表示，希望王友蘭能返還他先前所代墊的14萬元材料費，同時，也希望王能將中華統一促進黨總裁張安樂當初所捐的25萬元還給他，讓自己有可以重新開始的資金。

對於乾弟黃士福的指控，王友蘭則向媒體回應「自己到底私吞什麼？做生意要輸得起，大家都在幫你，幫到最後要擔屎，哪有這種工作？」王友蘭也痛批黃士福「說謊第一名，無可救藥」，她強調，已備好證據，今天上午王友蘭並前往高雄地檢署控告黃士福涉嫌誹謗、妨害名譽。全案孰是孰非？有待檢方進一步偵查。

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相關關鍵字： 妨害名譽 拍扁麵包師傅 王友蘭 誹謗 黃士福
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