苗栗看守所役男蘇彥菁展長才 用音樂療癒獨居老人獲獎

2017-02-20 12:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕法務部矯正署苗栗看守所替代役男蘇彥菁，專精鋼琴等樂器，他一展音樂長才，與所內役男投入公益服務，用音樂療癒獨居老人及社福機構身障院生，更陪伴私立幼安教養院生完成六年前所許下的願望「花東環島圓夢之旅」，與孩子們共同創造了美好的回憶。蘇彥菁今年獲全國績優役男，全國僅17位役男獲此殊榮。

蘇彥菁說，有機會到看守所服務，是他人生豐收的一年，尤其每個受刑人背後都有不同的故事，不僅做為借鏡，也讓他的人生有不同的體悟，這次能獲得績優役男，他相當幸運且高興，未來會繼續貢獻所學，幫助更多需要幫助的人。

28歲的蘇彥菁，國立台北藝術大學音樂系畢業，主修聲樂，對鋼琴、胡琴、Beatbox學有專精，更具攝影專長。在服役前曾為陶晶瑩主持的節目「大學生了沒」的固定班底，並時常在綜藝大熱門、康熙來了等綜藝節目有音樂創作的演出，也與不少演藝人員合作。

此外，蘇彥菁非常喜歡動物，所領養的明星貓「肚臍」，因與肚臍自拍網路短片而爆紅，引發全球關注，並且登上美國《艾倫秀》節目，於社群網站平台迅速累積37萬粉絲。

蘇彥菁服役期間二度受邀於台北、台南新光三越舉辦毛小孩寵物聯展。同時，皇冠出版社在去年11月為其愛貓出版「肚臍是隻貓」圖文寫真書，充分善用資源推廣「領養代替購買」、「尊重生命」。

苗栗看守所安排役男前往社福機構幼安教養院，協助照顧須長期照護、重度身心障礙者及家庭需要幫助的孩子；蘇彥菁並定期為教養院的院生們演奏鋼琴、教授烏克麗麗及打擊非洲鼓等，用音樂療癒院生及獨居老人，獲得好評。