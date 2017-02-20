最遙遠的10公尺 男子家前跌倒撞頭亡

2017-02-20 12:01

〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山區濱江街附近，今日凌晨1時許，發生一起死亡意外，一名62歲的陳姓男子，在回家的路上因為喝了酒，不慎跌倒撞到頭，路人發現報案，儘管救護人員迅速到場，卻發現男子已明顯死亡，死亡的現場距離陳男自己的家，僅僅只有10公尺，卻遺憾成為他生命中最遙遠的10公尺。

據了解，陳男居住在兒子開設的地磅站，他晚間外出去唱KTV，跟朋友喝了不少酒，在走回家的路上，因喝酒重心不穩，不慎跌到在地上，頭部直接撞擊地面，當場血流滿面且失去意識，路人發現時已經過一段時間，救護人員到場後表示，由於身體已經冰冷，現場判定明顯死亡沒有送醫。

警方聯繫陳男的兒子女兒，並調閱監視器，研判沒有他殺跡象，確實是走路意外跌倒，警方現場採證完畢後，遺體交由家屬自行辦理陳男後事。