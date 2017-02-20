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房客付現 櫃檯員刷卡入帳 暗槓優惠價差吃官司

2017-02-20  11:56

〔記者黃建華／高雄報導〕真是「飼老鼠咬布袋」！高雄市苓雅區一家飯店粱姓櫃台人員，房客付現金2千9百多元，他卻暗槓現金，改用自己的信用卡刷優惠房價1400元入帳，套取差額中飽私囊，飯店每賣一間房，他賺的比老闆還多，但百密一疏，何姓房客事後要求飯店補開發票，金額不對而東窗事發；高雄地檢署今將梁男依業務侵占、背信、偽造文書等罪提起公訴。

檢方起訴指出，37歲的梁姓男子自民國104年6月在高雄市苓雅區某飯店擔任櫃檯人員，負責旅客登記及住宿費收取工作，卻意圖為自己不法利益，在104年12月27日利用不詳房客入住交付2948元現金時，暗槓現金，改以自己的VISA信用卡刷卡，以1400百元的優惠房價入帳，並在房卡與信用卡簽單未填當日另一入住的高姓房客名字，以此方式向飯店佯稱高姓房客以刷卡優惠房價結帳，中間差額1548元侵占入己。

另105年2月18日，何姓房客入住付款2930元，梁男又暗槓收取的現金，改刷自己的信用卡以1600元優惠房價入帳，房客登記卡與信用卡簽單並偽填另一李姓房客的名字，從中套取1330元差額。何姓房客事後要求飯店補開發票，發票金額與他付現金額不對，飯店一查才知梁男涉嫌自己刷卡賺取優惠房價差額。

經財團法人聯合信用卡中心清查，除了這兩筆外，梁男名下的信用卡簽單，另有11筆是偽簽其他人的名字。飯店為此報警提告。雖然梁男矢口否認犯行，但相關房客指證歷歷，檢方將他依背信、業務侵占與偽造文書等罪提起公訴。

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  • 梁姓男子利用在該飯店擔任櫃台人員收帳的機會，收取現金卻改用自己的信用卡刷優惠房價入帳套取差額，中飽私囊。 （記者黃建華攝）

    梁姓男子利用在該飯店擔任櫃台人員收帳的機會，收取現金卻改用自己的信用卡刷優惠房價入帳套取差額，中飽私囊。 （記者黃建華攝）

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