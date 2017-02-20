房客付現 櫃檯員刷卡入帳 暗槓優惠價差吃官司
2017-02-20 11:56
〔記者黃建華／高雄報導〕真是「飼老鼠咬布袋」！高雄市苓雅區一家飯店粱姓櫃台人員，房客付現金2千9百多元，他卻暗槓現金，改用自己的信用卡刷優惠房價1400元入帳，套取差額中飽私囊，飯店每賣一間房，他賺的比老闆還多，但百密一疏，何姓房客事後要求飯店補開發票，金額不對而東窗事發；高雄地檢署今將梁男依業務侵占、背信、偽造文書等罪提起公訴。
檢方起訴指出，37歲的梁姓男子自民國104年6月在高雄市苓雅區某飯店擔任櫃檯人員，負責旅客登記及住宿費收取工作，卻意圖為自己不法利益，在104年12月27日利用不詳房客入住交付2948元現金時，暗槓現金，改以自己的VISA信用卡刷卡，以1400百元的優惠房價入帳，並在房卡與信用卡簽單未填當日另一入住的高姓房客名字，以此方式向飯店佯稱高姓房客以刷卡優惠房價結帳，中間差額1548元侵占入己。
另105年2月18日，何姓房客入住付款2930元，梁男又暗槓收取的現金，改刷自己的信用卡以1600元優惠房價入帳，房客登記卡與信用卡簽單並偽填另一李姓房客的名字，從中套取1330元差額。何姓房客事後要求飯店補開發票，發票金額與他付現金額不對，飯店一查才知梁男涉嫌自己刷卡賺取優惠房價差額。
經財團法人聯合信用卡中心清查，除了這兩筆外，梁男名下的信用卡簽單，另有11筆是偽簽其他人的名字。飯店為此報警提告。雖然梁男矢口否認犯行，但相關房客指證歷歷，檢方將他依背信、業務侵占與偽造文書等罪提起公訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 周比蒼苛刻員工？離職司機爆：他兒子才是慣老闆
- 訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
- 情緒失控持刀自殘 男子全身刀傷
- 超商內抽菸遭制止 醉漢縱火燒收銀機
- 苗栗看守所役男蘇彥菁展長才 用音樂療癒獨居老人獲獎
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 蘋果利多消息不斷 市值上看１兆美元
- NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
- 鴨鵝不分烏龍 林聰賢：專家難免太過自信
- 川普造勢大會取暖 再轟媒體造假
- 上班一族徵文─360行工作照
- 高球》妻子懷胎帶好運 美國重砲手D.強森成為史上第20位球王
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 美名牌嬰兒車致26童受傷 逾70萬輛緊急召回
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 環球晶股臨會 順利通過4議案
- 【閱讀小說】 李紀／逆旅 － 上
- 川普：看看昨晚瑞典發生什麼？ 瑞典：什麼都沒有
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 冷氣團週四到！濕冷天氣一張圖報你知
- 經典賽熱身賽》陳冠宇今戰古巴 對決前羅德隊友
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 防逃漏 進口免稅包裹半年逾六次 將課稅
- 司改國是會議分組討論 今登場
- 荷蘭小鎮「亮線計畫」 幫低頭族安全過馬路
- 〈愛瘋迷〉夫妻孕事 關你啥事
- 豐臀金巴黎遇劫現場 綁匪監視器畫面曝光
- 金酒「靠自己」再贏一場就晉季後賽
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 勞團︰加班變少 薪資反降
- 民進黨提案改革考試院 國民黨：確實需與時俱進
- 許富凱拳王手氣旺 搶萬元紅包嗨到破褲
- 彰化基層農會選舉 綠營翻盤無功
- 小檔案》航母打擊群
- 民調：蔡英文施政贊同度回升7.6％
- 暗殺金正男 女特工「衣」戰成名
- 看完歌神！老蕭噴淚 江蕙驚傳扭到
- 月津港文化園區 台南爭取10億打造
- 農會改選 桃園、觀音現任派恐失利
- MLB》一壘砲手哈斯默想要10年大約 讓皇家隊頭大
- 勇士4星搭魏少 詹皇挺厄文地平說
- 羅小白被罵去死 和程予希比暴力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：房客付現 櫃檯員刷卡入帳 暗槓優惠價差吃官司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分