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關鍵證據曝光！蝶戀花司機當天開車近11小時

國道遊覽車翻覆造成33死，車上的「行車紀錄紙」曝光，康姓司機當天總計開了將近11小時的車。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-20  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆釀成33死，出事車輛上俗稱「大餅」的行車紀錄紙曝光，在事故中身亡的康姓駕駛當天在武陵農場雖有空檔休息，但開車時間加起來竟將近11小時。

據《東森新聞雲》報導，「大餅」被稱為是遊覽車黑盒子，從紙上的痕跡可以判斷出遊覽車當天的車速與開車時間。康姓司機事發當日於上午8時發車、9時載客到武陵農場，到了下午1時30分車子停了下來，估計是已抵達目的地，但此時遊覽車仍是怠速狀況，到下午2時才完全熄火，所以從早上8時到下午2時，他的開車時間已6小時。

康姓司機休息到下午4時30分，再度開車載客下山，以此推算他在武陵農場的休息時間為2小時30分。晚間6時抵達宜蘭長埤湖後，短暫熄火1次讓旅客上廁所，不久後又開車啟程。接著晚間7時開始，有45分鐘左右車速忽快忽慢，司機可能已疲勞駕駛，隨後便停車休息10分鐘，對照行程，旅客此時已抵達留下最後身影的麵包店。

賞櫻團從麵包店離開後，遊覽車繼續行駛，到晚間9時30分在限速40公里的轉彎處，車輛以時速60公里翻覆釀成事故。從下午4時30分到晚間9時30分為5小時，扣除掉中間短暫的2次停車，再加上先前的6小時，康姓司機實際開車時間肯定超過10小時，甚至將近11小時左右。

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