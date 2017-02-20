疑不滿同居人兒子趕他離開 老翁在家燒炭

2017-02-20 11:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區70歲的黃姓老翁，今天上午獨自在家時燒炭想自殺，因濃煙竄出，被鄰居發現趕快報警，緊急救出送醫，目前人仍有意識，初步瞭解，疑似是不滿同居人的兒子要趕他離開，或者要求分攤房子租金，憤而輕生。

今天上午9點半左右，仁德區義林路一處民宅突然冒出濃煙，正在旁邊進行房屋改建的工人，還有街坊鄰居看到，以為發生火警，立刻報案，消防隊隨即趕到，破門而入，發現是燒炭，並趕緊救出老翁。

當時黃姓老翁就在客廳，炭爐放於沙發上，剛點燃不久，加上附近民眾發現得早，送醫時仍有意識，警方拉起封鎖線，仁德區公所也緊急派員瞭解。

初步調查，黃姓老翁燒炭處的透天厝是同居人所承租，農曆年前女方的兒子要他搬出去，否則必須分攤開銷，這問題一直未解，今天卻突然做傻事，附近住戶都嚇了一跳。

目擊民眾指稱，一早老翁就坐計程車出門，買了很多木炭回來，當時不知其用途；他疑似趁同居人及其兒子都去上班後，獨自在家想輕生。

區公所指出，黃男是列管的關懷對象，領有中低收的老人津貼，之前曾要幫忙安置，但他不意願，還說很多東西無法搬走；未來將與市政府社會局，持續追蹤、安撫，避免類似情況發生。

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