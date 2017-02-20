醋海生波！男不滿前女友結交新歡 持開山刀猛砍
2017-02-20 10:58
〔記者吳昇儒／基隆報導〕28歲王姓男子與陳姓前女友交往6年，陳女卻於大年初一與王男提出分手。王男不解女友為何突然斬斷6年情，常到前女友基隆的住處附近徘徊。本月18日看見陳女有人接送，才發現她結交莊姓新歡。昨深夜，王、莊2男發生口角，王竟拿出開山刀砍殺，陳女下樓勸架也遭波及。警方到場後立即將王男逮捕，將依殺人未遂罪移送法辦。
王男被捕時眼神呆滯，未做掙扎，被警方送至拘留所，上午再製作筆錄。
王男向警方透漏，自己和陳女已經交往6年，前兩年感情非常好，第三年開始就分分合合，怎知大年初一又接到女友提分手的訊息，之後傳簡訊、打電話都沒人接，只好到前女友家附近徘徊想找她說清楚、講明白；沒想到18日發現前女友有一名年輕的男子接送，狀似親密，所以昨天才找對方談談。
王男還向警方表示，案發當時23歲莊男持鋁棒下車談判，還嗆聲說：「現在是我跟她（陳女）交往，你不要來騷擾」，後來又開始冷言冷語，一氣之下才拿開山刀砍人。
警方調查，王男見莊男將鋁棒放回車內後，竟拿出預謀的開山刀，朝他的頭、胸部等要害砍殺，不只削掉頭皮，連頭骨都被敲裂，下手兇猛；連下樓勸架的陳女手臂也遭劃傷2刀。
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