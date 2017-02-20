| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
華航班機起飛前擦撞空橋 蒙皮受損凹陷
 首頁 > 社會

司改國是會議啓動 首次分組會議全員到齊

司法改革國是會議20日上午於司法院首度登場，由憲法學者林子儀（中）擔任召集人，司法院院長許宗力（左）、台灣期貨交易所長劉連煜（右）也與會進行分組討論。（記者黃耀徵攝）

2017-02-20  10:24

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今天起展開為期三個月的分組討論會議，首日由分組第2組率先起跑，上午9時在司法院三樓會議室召開，小組委員全員到齊，只有2位委員小遲到，正閉門會議中。

第2組主題為「全民信賴、公正專業的司法」，21委員大多如時報到，會前5分鐘開放媒體拍攝，隨後關門正式開會，僅2位「非法律人」委員遲到，全國企業經理協進會常務理事石賜亮晚到15分鐘，中研院政治研究所研究員也因塞車遲到22分鐘，及時趕達會場。

民間團體「人民司法改革聯盟」昨天預告今早將在司法院外召開記者會表達不滿，但今天臨時喊卡，派聯盟執行秘書林秉權到場外發放聲明指出， 聯盟幾經考量權衡後，決議取消記者會，日後將於洽當時機、地點發表聯合聲明或舉辦座談，林秉權說，聯盟對於司改國是會議也有所期待，目前議題還沒正式討論，要持續觀察會議的討論程序與結果，因此先取消今日的記者會。

分組會議共分5組，每組要開6次會，今起密集召開每週2至3場分組會議，不開放旁聽，會後由司改籌備會公布新聞稿，全程錄影但不直播，但會在開會當日下午，將全程影片上傳至司改國是會議網站

第二組今率先登場，討論「大法官解釋程序」、「雙元司法行政系統變革」、「法院組織與程序」、「專業法院與法庭」等4大議題，內容涵蓋25項子題，今日會議將決定議題的討論順序，並推舉分組副召集人。

此組由中央研究院法律所長林子儀擔任召集人，籌備委員為司法院長許宗力、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、期貨交易所董事長劉連煜，8位「法律人」委員、9位「非法律人」委員。

廣告
  • 司法改革國是會議第二組召集人林子儀。（記者黃耀徵攝）

    司法改革國是會議第二組召集人林子儀。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：司改國是會議啓動 首次分組會議全員到齊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.