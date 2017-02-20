司改國是會議啓動 首次分組會議全員到齊
司法改革國是會議20日上午於司法院首度登場，由憲法學者林子儀（中）擔任召集人，司法院院長許宗力（左）、台灣期貨交易所長劉連煜（右）也與會進行分組討論。（記者黃耀徵攝）
〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今天起展開為期三個月的分組討論會議，首日由分組第2組率先起跑，上午9時在司法院三樓會議室召開，小組委員全員到齊，只有2位委員小遲到，正閉門會議中。
第2組主題為「全民信賴、公正專業的司法」，21委員大多如時報到，會前5分鐘開放媒體拍攝，隨後關門正式開會，僅2位「非法律人」委員遲到，全國企業經理協進會常務理事石賜亮晚到15分鐘，中研院政治研究所研究員也因塞車遲到22分鐘，及時趕達會場。
民間團體「人民司法改革聯盟」昨天預告今早將在司法院外召開記者會表達不滿，但今天臨時喊卡，派聯盟執行秘書林秉權到場外發放聲明指出， 聯盟幾經考量權衡後，決議取消記者會，日後將於洽當時機、地點發表聯合聲明或舉辦座談，林秉權說，聯盟對於司改國是會議也有所期待，目前議題還沒正式討論，要持續觀察會議的討論程序與結果，因此先取消今日的記者會。
分組會議共分5組，每組要開6次會，今起密集召開每週2至3場分組會議，不開放旁聽，會後由司改籌備會公布新聞稿，全程錄影但不直播，但會在開會當日下午，將全程影片上傳至司改國是會議網站。
第二組今率先登場，討論「大法官解釋程序」、「雙元司法行政系統變革」、「法院組織與程序」、「專業法院與法庭」等4大議題，內容涵蓋25項子題，今日會議將決定議題的討論順序，並推舉分組副召集人。
此組由中央研究院法律所長林子儀擔任召集人，籌備委員為司法院長許宗力、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、期貨交易所董事長劉連煜，8位「法律人」委員、9位「非法律人」委員。
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