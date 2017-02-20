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超商內抽菸遭制止 醉漢縱火燒收銀機

2017-02-20  10:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區28歲潘姓男子，昨日下午4時許到新莊昌平街上某超商消費，但他因身無分文，欲拿出手機典當遭店員拒絕後，怒氣沖沖地跑到用餐區抽菸，17歲黃姓店員見狀連忙制止，潘男一氣之下，在店內隨手拿了瓶高粱酒、報紙朝著收銀機縱火，警消獲報趕赴現場，聯手壓制潘男，當場依公共危險將他逮捕。

警方調查，無業的潘男，昨日到了住家附近的超商買菸，但因沒錢結帳，隨手扔下1支手機抵押，隨後走到用餐區抽菸、喝酒，因店內禁菸，超商店長發現上前勸說，雙方爆發爭執，潘男突然暴怒砸商品，還拿起報紙縱火燒收銀機，警方獲報立即出動4名警員，依現行犯身分將他壓制帶回警局，經查，潘男共砸毀11支酒瓶，收銀機部分遭燒毀，共損失3000多元。

店員向警方表示，當時潘男因身無分文，頻頻說他肚子餓，他還好心請他吃茶葉蛋，沒想到對方卻如此「回報」，不禁痛斥：「真是惡劣！」潘男酒醒後向警方供稱，因為喝醉情緒失控才會做出脫序的行為，事後感到相當後悔，警方訊後依公共危險、毀損罪嫌將他移送法辦。

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  • 飲料櫃的玻璃也遭砸破。（記者曾健銘翻攝）

    飲料櫃的玻璃也遭砸破。（記者曾健銘翻攝）

  • 收銀機旁的商品遭燒毀。（記者曾健銘翻攝）

    收銀機旁的商品遭燒毀。（記者曾健銘翻攝）

  • 高粱酒遭砸破。（記者曾健銘翻攝）

    高粱酒遭砸破。（記者曾健銘翻攝）

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