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周比蒼苛刻員工？離職司機爆：他兒子才是慣老闆

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼（左）、負責人周繼弘（右）被離職員工爆出許多爭議行為。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-20  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死，旅行社創辦人周比蒼日前在記者會上談到罹難駕駛有無過勞時，說出「人為財死」等爭議語句。不過有其他離職司機出面踢爆，司機們原本按照年資計算的月薪都有5萬1000到6萬元，但小老闆周繼弘接掌公司後，就變成按趟計酬了，而且完全看他對司機的交情來排班表。

據《東森新聞雲》報導，蝶戀花離職員工指出，旅行社在2015年之前都是由周比蒼營運，當時8名司機都能拿到5萬以上的月薪，有些行程還可以拿茶水費。但後來周比蒼身體變差，才改讓兒子周繼弘負責經營。

周繼弘接手後考慮到勞健保等問題，取消了月薪制度，改成司機有跑行程才能拿錢的按趟計酬。除此之外，班表都是周繼弘在安排的，如果是他喜歡的司機，就會排到專跑短程、油水較多的觀光團；假如是讓他不爽的司機，就會被排到山路或者沒多少茶水費可拿的旅團。

司機在當時紛紛向周比蒼抱怨，但周繼弘認為這種行為是拿他父親來噹他，所以會刻意不排抗議司機的班表讓他們沒錢賺，導致後來許多駕駛都離開了蝶戀花。

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