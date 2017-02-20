情緒失控持刀自殘 男子全身刀傷

2017-02-20 09:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣36歲傅姓男子，今天凌晨突然情緒失控，割爛哥哥的棉被，然後反鎖在浴室中持刀自殘，家屬緊急將浴室打開，赫然發現傅男躺在血泊中，緊急報警送醫急救，傅男右頸部有一刀傷，左手則是至少割了20多刀，並傷及左手腕神經，醫院正緊急治療，院方說，暫無生命危險。

警方初步調查，傅男今天清晨突然在家中情緒失控，大吼大叫，一度跳到車上，又掀起哥哥的棉被割爛，然後反鎖在浴室內。家屬見他反鎖在浴室內，驚覺不對勁，破門而入，發現傅男上半身赤裸，全身是血躺在浴室地板上，浴缸內則滿是血水。

苗栗縣消防局據報，立即將他送醫急救，院方發現他右頸部有一明顯刀傷，左手臂則滿是刀傷，其中一刀傷及左手腕神經，醫院正全力醫治，暫無生命危險。警方初步調查，傅男自殘原因，疑是失業，酒後心情鬱悶。

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