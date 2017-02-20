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民間司改會成主角？法界這樣看全國司改會議

2017-02-20  08:40

〔記者項程鎮／台北報導〕籌備多時的全國司法改革國是會議終於要召開，不過法界對於會議代表的產生和議題內容爭嚷不休，甚至有法官在司法院內部網站「法官論壇」上，痛批司法院長許宗力黑箱作業，認為他推薦的與會代表都具有民間司法改革基金會的背景，許宗力則PO文強調絕對公正，自認不知道法官這麼仇視民間司改會。

另外，律師公會全國聯合會也不滿他們推薦的律師代表全部「摃龜」，律師賴芳玉等人認為司改會議的編組和議題設計不當，一度揚言退出司改會議。

此外，不少檢察官也質疑這次全國司改會議是「先射箭再劃靶」，相關議題和結論都出爐後，才找審檢辯出席「背書」，更多的檢察官質疑，這次會議是民間司改會幕後主導，想藉機拿掉檢察官的司法官屬性，讓檢察官變成行政官。

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  • 司法改革國是會議登場，法界意見多。圖為律師賴芳玉。（資料照，記者陳奕全攝）

    司法改革國是會議登場，法界意見多。圖為律師賴芳玉。（資料照，記者陳奕全攝）

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相關關鍵字： 司法改革國是會議 律師全聯會 民間司改會 民間司法改革基金會 法官論壇 許宗力 賴芳玉
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