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全國司改會議上午登場 最高法院縮編成焦點

司法改革國是會議20日上午於司法院首度登場，由憲法學者林子儀（中）擔任召集人，司法院院長許宗力（左）、台灣期貨交易所長劉連煜（右）也與會進行分組討論。（記者黃耀徵攝）

2017-02-20  08:34

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議上午召開第一次分組會議，今天登場的是第二組「全民信賴、公正專業的司法」，由前大法官、中央研究院法律研究所所長林子儀擔任召集人，司法院長許宗力、台灣期貨交易所董事長劉連煜和城邦集團首席執行長何飛鵬都是這組的籌備委員。

第二組「全民信賴、公正專業的司法」有四大議題，其中最受矚目為最高法院、最高行政法院等終審法院的縮編問題，根據全國司改籌備委員會和司法院的規劃，最高法院和最高行政法院的法官，將從目前近百人減少到二十五人以內，一般認為，最高法院的縮編已成定局，最高法院院長鄭玉山也將出席本組會議。

另外，第二組還將討論憲法訴願制度，如大法官認為司法案件違憲，可以直接改判，同時擬放寬司法院大法官會議的釋憲門檻，並讓大法官會議開庭常態化，不過改革大法官會議制度後，是否可能改變目前的「三級三審制」，讓大法官會議成為「第四審」，引發爭議。

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  • 司法改革國是會議第二組召集人林子儀。（記者黃耀徵攝）

    司法改革國是會議第二組召集人林子儀。（記者黃耀徵攝）

  • 司法院長許宗力。（記者黃耀徵攝）

    司法院長許宗力。（記者黃耀徵攝）

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