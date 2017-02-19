休旅車側翻路中央 醉駕駛坐困忘了要逃

2017-02-19 23:50

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區介壽路、長泰街口，晚間8點多發生一起離譜車禍，駕駛休旅車的47歲徐姓男子，右轉進入長泰街時擦撞路旁車輛，導致休旅車往左側翻90度、駕駛室車門緊貼地面無法開啟，徐男疑因驚嚇過度忘了逃生，待在車內並未逃出。

警、消人員獲報趕往，分別管制交通並打開後車門救出徐男，過程中聞到陣陣酒味，懷疑徐男可能涉嫌酒駕，由於他手部受傷，目前先送醫救治，詳細事發過程警方後續將再釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆