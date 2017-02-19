尾隨女童進電梯 男：「我不是狼，只是想借錢」
2017-02-19 21:01
高驛朋被警方逮捕。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區一名小六女童前晚8點從安親班返家，在家中附近巷道遭31歲男子高驛朋一路尾隨進電梯，但女童到達住家樓層後遭高男強拉回電梯，兩人發生拉扯，女童不斷尖叫反抗，事後高男逃逸，但熱心住戶將相關畫面貼上臉書「爆料公社」，要大家一起揪出惡狼，經警方連日偵辦今天傍晚逮捕高男。
昨日一度傳出高男有猥褻女童，並意圖將她擄走，但高男落網後向警方否認，他警訊時初步供稱，因為自己沒有固定工作，缺錢花用才會想跟女童「借錢」，當天見女童即將離開電梯，自己卻找不到機會開口借錢，才會強拉女童發生拉扯，並無猥褻、擄人意圖，全案目前持續依妨害自由罪偵辦中。
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