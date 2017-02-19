周比蒼姪揭「還有3車可扣押」 願助受害者求償

2017-02-19 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團翻車意外死者今（19日）火化，傳出負責人周比蒼允諾喪葬費用跳票，出席法會面對媒體時也無相關回應。他的姪子周鉞剛公開表示，周比蒼還有3輛遊覽車靠行在自家公司，如果家屬需要聲請假扣押，他願意提供資料。

《蘋果》報導，周鉞剛受訪時表示，周比蒼是自己的伯父，有3輛遊覽車靠行在周鉞剛父親的通運公司，不過雙方因管理理念不合鮮少往來。對於周比蒼處理賠償的態度，他表示「並非周家人都像他（周比蒼）一樣。」，他願意提供相關資料，希望能幫助受害者聲請假扣押。

他也提到，父親的公司一名江姓顧問，去年在另一起事故中與周比蒼的兒子周繼弘發生糾紛；當時江顧問協助爭取受害者補助金，周繼弘卻向受害家屬惡意中傷江顧問，江顧問提起妨害名譽訴訟，至今未有結果。