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年輕情侶吵架 蜜袋鼯遭波及被摔死

2017-02-19  22:03

〔記者王定傳／新北報導〕66歲的邱姓女子與劉姓男友在新北市三重區租屋同居，去年5月凌晨與男友吵架，一氣之下開始亂砸電扇、衣服等屋內物，劉男飼養的2隻蜜袋鼯也受池魚之殃，蜜袋鼯的籠子被邱女猛力往地上摔擲，導致其中1隻蜜袋鼯不見、1隻口鼻流血死亡，新北地院依違反動物保護法，判她拘役10天，併科罰金10萬。

本案發生於去年5月18日，當時兩人爭吵後，邱女一氣之下開始亂砸電扇、衣服等屋內物，連蜜袋鼯的籠子也摔，大吵後，屋內凌亂不堪，邱女負氣離開，劉男回神後察覺手機被女友帶走，憤而報警處理，警方到場後發現蜜袋鼯重傷死亡，連忙通知新北市動保處。

邱女涉搶奪部分，因邱女後來將手機歸還劉男，獲不起訴處分；毀損部分，劉男未提告，檢方僅依違反動保法起訴邱女；法官認為，邱女只因吵架亂摔籠子，害蜜袋鼯傷重而死，所為應嚴予譴責。

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