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保齡球館燒得猛烈 1員工輕傷 損失初估僅10萬？

消防局設數道水線滅火。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-19  22:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市東區旱溪街的大中保齡球館，今天下午3時許發生火警，火勢沿著建築物外面的木質夾層竄燒，現場火勢猛烈，濃煙宛如烏雲般，沿著天花板蔓延開來，民眾在驚叫中倉皇逃生，僅1名員工輕傷，球館內的部分防火設施也發揮功效，傍晚5時許撲滅，這場火警看起來相當猛烈，但初估損失卻僅10萬元，燃燒面積20平方公尺。

台中市消防局第七大隊解釋說，這場火警看似猛烈，但燃燒處是鐵皮建築與廣告招牌之間的木質與鐵質夾層，鐵皮建築外面無法附掛招牌、裝潢或看板，必須先釘上木板等，才能附掛招牌看板或裝潢，這中間的夾層起火，不過，因夾層已有多年，折舊之後價值不高，再加上火勢沒有蔓延到內部，僅部分外觀與夾層焚燬，因此損失金額初估僅有10萬元。

大中保齡球館除了保齡球道之外，另有咖啡吧（咖啡廳）與牛排館、撞球場，不過，起火點眾說紛紜，有人指稱火勢是從外面燒起來，不過，員工的說法是，起火點可能是在咖啡吧的咖啡機旁，確切起火點與原因仍須鑑定。

七大隊仍在調閱這家保齡球館的安檢記錄，不過，初步調查顯示，火勢開始燒起時，部分火警設備發揮功能，包括部分警報器響起，員工與民眾也都聞到燒焦味道，趕緊疏散離開，但有一名40歲員工嘗試滅火時，雙手與頭部輕微燙傷，自行到台新醫院求診無大礙，不需住院自行返家，起火原因調查中。

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  • 消防員冒險劈開鐵皮屋頂撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

    消防員冒險劈開鐵皮屋頂撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

  • 燃燒處是鐵皮建築與看板廣告之間的夾層，並未蔓延到內部，損失金額初估10萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    燃燒處是鐵皮建築與看板廣告之間的夾層，並未蔓延到內部，損失金額初估10萬元。（記者張瑞楨翻攝）

  • 消防局忙著撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

    消防局忙著撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

  • 消防局動用雲梯車，從屋頂撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

    消防局動用雲梯車，從屋頂撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

  • 消防員冒險劈開鐵皮撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

    消防員冒險劈開鐵皮撲滅殘火。（記者張瑞楨翻攝）

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