恆春老嫗陳屍工寮 最後身影曝光

2017-02-19 21:03

［記者陳彥廷／屏東報導］恆春半島昨天驚傳命案，平時為人和善的老嫗，竟被以兇殘手法重擊致死，74歲江姓婦人陳屍其所擁有的山中工寮，江嫗左手臂骨折並陳屍躺椅，額部1處遭木棒重擊的明顯凹陷及傷口研判就是致命傷，警方並當場發現沾有血跡木棒，現正全力追查偵辦，而江嫗出門後的最後身影也在鄰居的監視器畫面曝光。

74歲的江姓老太太家住大光里後壁湖旁，每天早上約9點都會出門到約1公里外農地農忙，不過昨天卻一反常態直到晚上都未回家，她的小兒子前往該農地工寮查看，發現母親竟仰躺躺椅上滿臉是血，早已失去生命跡象，趕緊報案。

警方昨晚近8點接獲報案，到場發現江嫗疑似被木棒攻擊頭部致死，沾染血跡的木棒還被丟在江嫗身上，警方已將木棒送驗血跡是否與江嫗DNA相符，檢察官前往工寮相驗，認定死者遭兇殺可能非常大，警方除調閱沿路監視器，也發現江嫗週六早上9點28分騎著紅色摩托車身著淺色防曬帽及上衣外出欲農忙的最後身影。

附近居民表示，江嫗的丈夫去年過世，下有1女2男，作息單純，除定期帶疑有身心症狀大兒子就醫拿藥外，出外幾乎就是農忙，有時所種白蘿蔔、玉米盛產還會請厝邊頭尾來採摘，居民都以「好嬸」稱呼形容其為人，實在無法接受她竟會遭人以好似深仇大恨的手法殺害。

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