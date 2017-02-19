救援設備再進化 新北消獲贈電動軍刀鋸

2017-02-19 22:01

〔記者吳昇儒／新北報導〕救災設備越輕巧越便利，汐止地區仕紳林泰雄為了增加消防隊員救災時的戰鬥力，今日晚間特別捐贈電動軍刀鋸、電動砂輪機及移動式照明燈箱1組等輕巧裝備，提供給新北市消防局第六救災救護大隊所屬消防及義消分隊使用，希望能夠再藉由新設備的機動性，讓消防隊員救災時能夠得心應手，加快救援腳步。

新北市消防局第六大隊指出，破壞器材為消防人員救災工作重要裝備，此次獲贈的電動軍刀鋸、充電式圓盤鋸可對應不同環境、空間及材質等目標物，破壞相關障礙物，使救災同仁以更快速度進入現場，而移動式照明燈箱可使救災同仁在黑暗中更迅速找到受困者，使救災任務順利進行。