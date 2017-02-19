| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

救援設備再進化 新北消獲贈電動軍刀鋸

2017-02-19  22:01

〔記者吳昇儒／新北報導〕救災設備越輕巧越便利，汐止地區仕紳林泰雄為了增加消防隊員救災時的戰鬥力，今日晚間特別捐贈電動軍刀鋸、電動砂輪機及移動式照明燈箱1組等輕巧裝備，提供給新北市消防局第六救災救護大隊所屬消防及義消分隊使用，希望能夠再藉由新設備的機動性，讓消防隊員救災時能夠得心應手，加快救援腳步。

新北市消防局第六大隊指出，破壞器材為消防人員救災工作重要裝備，此次獲贈的電動軍刀鋸、充電式圓盤鋸可對應不同環境、空間及材質等目標物，破壞相關障礙物，使救災同仁以更快速度進入現場，而移動式照明燈箱可使救災同仁在黑暗中更迅速找到受困者，使救災任務順利進行。

廣告
  • 新北市消防局第六大隊獲贈新型破壞器材電動軍刀鋸等設備。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市消防局第六大隊獲贈新型破壞器材電動軍刀鋸等設備。（記者吳昇儒翻攝）

  • 新北市消防局第六大隊獲贈移動式照明燈箱。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市消防局第六大隊獲贈移動式照明燈箱。（記者吳昇儒翻攝）

  • 新北市消防局第六大隊獲贈新型破壞器材電動軍刀鋸。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市消防局第六大隊獲贈新型破壞器材電動軍刀鋸。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：救援設備再進化 新北消獲贈電動軍刀鋸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.