挾女童3分鐘欲性侵 新北電梯惡狼傍晚落網
2017-02-19 19:04
惡狼（白衣者）落網。（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區1名小六女童，前晚遭色狼尾隨進入電梯後，摀住口鼻近3分鐘，歹徒見女童頭暈目眩，還企圖擄走性侵，所幸一名男子見義勇為嚇退色狼。經海山警分局連日追查，傍晚6點多在板新路逮捕這名惡狼，目前正帶回警局偵訊中。
新北市板橋區一名小六女童前晚8點從安親班返家，搭電梯時，30多歲男子尾隨她進電梯，女童按了自家樓層按鈕，歹徒接著按更上面的樓層，電梯門在女童家樓層開啟，女童正要走出時，卻遭歹徒從後拉回電梯，女童嚇得尖叫反抗，但仍遭嫌犯壓在電梯地板猥褻3分鐘後，再把她拖出電梯打算擄走。
一名男住戶在1樓正要坐電梯上樓，女童連忙呼救，男住戶發覺有異要追打歹徒，歹徒才放過女童自行逃逸。男住戶安撫女童並報警，警方調閱監視畫面，女童的淒厲叫聲被清楚錄下。
社區熱心住戶將過程PO上臉書，提醒民眾注意，並請網友轉載、協助揪出惡狼。社區主委也表示，疑犯曾尾隨附近住戶，通常在公車站牌旁的機車上滑手機，一滑就是1、2小時，應是暗中觀察並尾隨下公車的落單女性。
女童剛滿12歲，受到極大驚嚇，情緒不穩。不過警方鎖定37歲高姓男子全力追緝中，今日傍晚6點多在板新路逮捕這名惡狼，目前正帶回警局偵訊中。
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