「雄心壯志從警」酒駕露醜態 三分局：調職懲處

2017-02-19 19:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警三分局警備隊員鄭光哲（46歲），於今天（19日）凌晨，在國道一號高速公路酒後駕車肇事醜態百出，諷刺的是，他還曾寫下「雄心壯志從警」，三分局發表聲明指出，已經依據公務員懲戒法，移付懲戒並調職處分，鄭員是列管有酗酒習性的員警，從健康派出所調至保安隊，一再叮嚀他不可酒駕，卻仍犯下此錯誤，只能「依規定程序」。

鄭光哲今晨休假時酒駕，在國道一號醉醺醺擦撞聯結車，他把車停在車道上，卻沒有開警示燈，也沒設警示標誌，害得1輛車追撞，另1輛車撞倒零件受損，鄭員酒測數值超過1.1毫克。他還一度想棄車「落跑」，與車主拉扯欲掙脫時還順勢脫下上衣，赤裸上半身躺在地上，丟臉惡劣的行為，全被車主拍下。

三分局：鄭員是列管酗酒習性員警

鄭員曾於臉書中寫下：「雄心壯志從警，驕傲警界生涯」，卻是酒駕肇事想落跑，他向分局回報說，他是休假時，在彰化縣住處喝酒，可能是借酒澆愁愁更愁，愈喝心情愈差，遂驅車駛上國道，想到台中市找朋友聊天抒發心情，卻沒想到撞車肇事。

台中市三分局接獲通報後，立即指派督察組到現場查處，鄭員於非勤務時間酒後駕車肇事，違反刑法第185條之3公共危險罪，已依公務員懲戒法，即時移付懲戒，並報請調整服務地區（調職）。

依公務員懲戒法 即時移付懲戒

三分局還強調，鄭員是列管酗酒習性員警，三分局雖一再利用各種機會，宣導「身為警察應執法更守法，嚴禁酒後駕車」，對鄭員每逢輪休假，都主動傳送關懷簡訊，提醒「喝酒不開車、開車不喝酒」，但鄭員仍心存僥倖，未來將持續秉持「不鬆懈、不放任、不掩飾」原則，確實加強內部管理，全面瞭解並掌握本分局員警風紀狀況，實施輔導教育並導正偏差觀念，對於有不適任現職之員警評估調整職務，依規定程序斷然處置。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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