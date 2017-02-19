吸毒卻被愛犬出賣 毒蟲怒：讓警察把你帶回去養
2017-02-19 23:57
〔記者吳昇儒／基隆報導〕43歲林姓男子與兩名友人於17日晚間在將車停放在基隆市中山三路某處宮廟前，一同在車內吸食毒品。林男的愛犬見到巡邏警車經過時，居然在車內大聲狂吠，引起警方注意，向前盤查，警方在車內起出安非他命及海洛因將林男等人移送法辦。林男則對著愛犬怒斥：「平常白養你了，讓警察把你帶回去養」，令警方啼笑皆非。
基隆市警察局第四分局中華路分駐所巡佐潘明杰、警員蔡英莒本月17日晚間執行巡邏勤務時，路過位於中山三路111巷內的宮廟，發現有一部車停放裡面坐著3個人，本以為只是臨停路旁休憩聊天，但車內的土狗卻一直猛叫，感覺有異，向前查看。
林姓駕駛見警上前立即神色慌張的下車，而車內51歲陳姓、45歲張姓乘客三人均有毒品前科，執勤員警便要求三人，有東西自己交出來。林男等人承認在車內吸毒，卻也不斷嚷嚷：「好啦!東西我們配合一點，自己交出來，那你們不要找我們麻煩」遂將車內一包海洛因交予警方，最後再對著愛犬怒吼：「讓警察把你帶回去養」。
警方進一步盤查後，發現三個人並不老實，在駕駛座底下還藏有另外的海洛因及安非他命，合計海洛因2包3.34公克，安非他命1包0.61公克，但3個人此時都不願承認自己是毒品的持有者。
警訊後，依違反毒品危害防制條例將林男等三人移送基隆地檢署法辦。
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