「蜜糖的窩」應召站 引進泰女讓人「選妃」
2017-02-19 20:03
〔記者王冠仁／台北報導〕「蜜糖的窩應召站」看準近月來因中國觀光客來台限縮，連帶導致中國籍應召女子來源短缺，應召站業者動起歪腦筋，轉而引進東南亞女子以短期自由行觀光名義，來台展開15天「賣淫之旅」。
應召站業者與台北市西門町昆明街上一間旅館「異業結盟」，由應召站業者分批引進泰國籍女子來台，泰女來台後就直接住進旅館，以「一樓一鳳」方式賣淫。
警方說，應召站業者為攬客，用手機通訊軟體Line，發送泰女的照片、年齡、三圍、服務內容、價碼等訊息供嫖客「選妃」。
警方布線追查，前天凌晨時刻趁1名嫖客上門時，尾隨進入旅館逮人，當場查獲7名賣淫泰女。7名泰女年紀大約都在25歲上下，他們每次賣淫價碼3千元左右，再與應召站業者對分；她們聲稱缺錢花用，經同鄉姐妹介紹聽說台灣好賺才來台下海。
警方最後將7名泰女、1名嫖客與旅館王姓經理（50歲）負責人共10人，分別依妨害風化、人口販運、社會秩序維護法等罪嫌送辦，同時並將持續追緝應召站幕後首腦，進一步瓦解該色情應召集團。
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