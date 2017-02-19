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南市農會基層賄選案 南檢查獲3件

台南地區農會第63小組東區龍山忠孝的正副組長，有3人參選，屬於有競爭對手的選區，到今午後仍有會員前往投票。（記者王俊忠攝）

2017-02-19  18:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區農會第18屆會員代表、農事小組組長及副組長改選，今天在市區64個投開票所進行，除了第63（龍山忠孝小組，東區）正、副組長選舉有3人競爭，64小組的會員代表全是同額競選，迄下午投票截止後順利產生64位新任會員代表。

台南地區農會會務部表示，64位新會員代表將於3月1日在農會位於安南區的辦事處舉行會員代表大會，當天會進行理監事改選。

地區農會說，第63（龍山忠孝小組，東區）正、副組長選舉有邱遠香、李阿焜與吳中華3人競爭，結果邱遠香拿下75票（獲選組長）、李阿焜10票（獲選副組長），其他會員代表與農事小組組長、副組長都是同額競選，投票後順利產生當選人，選舉過程平和。

台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘指出，今天農會選舉，南檢有加派檢察官值日留守，迄下午投票時間截止，未傳出重大突發狀況，檢方會持續加強查察賄選與暴力事件，迄今已先後查獲新化區（2件）與學甲區（1件）共3件疑賄選案，對賄選及暴力事件會持續偵辦。

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