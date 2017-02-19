「狸貓換太子」家電賊遭逮 原來台北的也是他！

戴嫌以高價低標的方式得手高價家電。（翻攝爆料公社）

2017-02-19 21:38

〔記者鄭景議／台北報導〕本月中有民眾上爆料公社PO文指出，有男子在北市松山區的大賣場，以「假條碼」高價低標的方式，買得多件高價家電；昨日新竹縣刑大查獲一名在北部7個縣市共10多家大賣場，以同樣方式作案的戴嫌，比對過監視器畫面後，果然與在松山區作案的男子為同一人！

戴嫌利用賣場櫃台人員忙碌、不會仔細檢查時結帳，將只有約原價10分之1的假條碼標籤貼在高價家電上，並「正大光明」的結帳後帶出，日前爆料公社上，就有北市松山的大賣場員工上網PO出該賊的監視器畫面，今比對後，果然與新竹縣刑大逮到的戴嫌為同一人。

據了解，警方在民眾PO出貼文後有主動向松山的大賣場詢問，但大賣場內部卻向警方表示，他們還搞不清楚自己是否真的有貨物上的損失，因此還未向警方報案，但因戴嫌涉案的大賣場遍佈台中以北，不到幾天就被新竹縣刑大查獲，並依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。