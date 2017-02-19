照顧老伴心力交瘁 8旬婦不堪壓力跳樓亡

2017-02-19 17:25

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區縣民大道三段巷內，今天早上8點多傳出民眾跳樓，80歲陳姓老婦疑因長期照顧老伴心力交瘁，竟獨自搭電梯上自家住宅10樓後跳下，陳婦墜樓後倒臥路旁排水溝蓋上，傷重當場死亡。

警方調查，陳婦老公罹患失智症，長期以來都由她照顧生活起居。陳婦兒子接到通知趕抵，他透露母親因照顧壓力導致自己罹患憂鬱症，過去曾多次透露想要輕生，每每經他安撫後又打消念頭。今早接獲母親來電重提舊事他仍好言相勸，以為最後會如同往常相安無事，沒想到母親真的走上絕路。

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