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挾女童3分鐘欲性侵 新北電梯惡狼傍晚落網
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照顧老伴心力交瘁 8旬婦不堪壓力跳樓亡

2017-02-19  17:25

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區縣民大道三段巷內，今天早上8點多傳出民眾跳樓，80歲陳姓老婦疑因長期照顧老伴心力交瘁，竟獨自搭電梯上自家住宅10樓後跳下，陳婦墜樓後倒臥路旁排水溝蓋上，傷重當場死亡。

警方調查，陳婦老公罹患失智症，長期以來都由她照顧生活起居。陳婦兒子接到通知趕抵，他透露母親因照顧壓力導致自己罹患憂鬱症，過去曾多次透露想要輕生，每每經他安撫後又打消念頭。今早接獲母親來電重提舊事他仍好言相勸，以為最後會如同往常相安無事，沒想到母親真的走上絕路。

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  • 陳婦墜樓當場身亡。（記者余衡翻攝）

    陳婦墜樓當場身亡。（記者余衡翻攝）

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