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撿到八哥鳥 剪牠羽毛飼養判罰金10萬

2017-02-19  16:31

〔記者王定傳／新北報導〕新北市張姓男子去年6月間，在土城山區撿到行政院農業委員會公告列為2級保育類動物名為「八哥」鳥類，竟拿剪刀剪掉牠翅膀羽翼端羽毛收養，新北地院法官斥責他虐待保育類野生動物，依非法虐待保育類野生動物罪判罰金10萬元，可上訴。

判決書指出，31歲有多項竊盜前科的張男，去年5月才因竊盜案易科罰金執行完畢，隔月，他在土城撿到一隻「八哥」鳥後，就拿剪刀剪掉八哥鳥的翅膀羽翼端羽毛，警方事後發現前往搜索，將鳥送往屏東科技大學研究發展處附設野生動物保育服務中心鑑定，確認是2級保育類動物。

張男自稱，因見到雛鳥落地才上前救助，之後想要收養，為使八哥飼養起來較乖巧，才拿剪刀剪掉翅膀羽翼端羽毛；法官認為，他擅自把鳥帶回家中，作為己有寵物，置於籠內飼養，虐待保育類野生動物，增加保育類野生動物滅絕危機，對於地球物種多樣性維繫造成危害，考量他坦承犯行，判罰金10萬。

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