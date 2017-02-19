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為添新衣 女子帶2歲女兒偷25件童裝

2017-02-19  16:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕25歲唐姓婦人帶著2歲女兒逛高雄漢神巨蛋百貨公司，在UNIQLO偷了25件童裝，並在更衣間用老虎鉗破壞感應磁釦，夾帶出店時被店員攔下問：「是不是有東西沒結帳?」她坦承沒錢幫女兒添購新衣行竊。

左營警分局調查，在鐵板燒店工作的唐婦於17日下午1時30分，帶著女兒逛百貨公司，在UNIQLO一口氣挑了25件包含衣服、褲子及外套等童裝，隨即進入更衣間佯裝「試裝」。

警方指出，唐婦早就準備老虎鉗、購物袋犯案，在更衣間內用老虎鉗破壞衣物上的感應磁釦，以防出店時警鈴大作，然後將偷竊衣物裝進白色塑膠袋，逕自走出店外。

唐婦挑選大量衣物早就引起店員注意，看她從更衣間拿出一包衣物出店將她攔下詢問，並且在更衣間發現被拔除的感應磁釦，立即報警處理，經清點該批童裝價值10650元。婦人在女兒面前做了最壞示範，警方趕緊通知家人將她帶回，

唐婦應訊時表示，身上只有1千餘元現金，也沒有信用卡，想幫女兒添置新衣，第一次行竊就被逮。警方訊後依竊盜罪嫌將她送辦，並擴大調查是否涉及其它案件。

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  • 唐女為2歲女偷童裝被逮。（記者洪臣宏翻攝）

    唐女為2歲女偷童裝被逮。（記者洪臣宏翻攝）

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