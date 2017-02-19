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丟臉！員警酒駕肇事 脫衣躺地喊不會跑

2017-02-19  16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局警備隊員警鄭光哲，今天凌晨休假時酒駕，國道一號醉醺醺追撞聯結車擦撞，他把車停在車道上，卻沒有開警示燈，也沒設警示標誌，害得1輛車追撞，另1輛車撞倒零件受損，鄭員酒測數值超過1.1毫克，更惡劣的是，他還一度想棄車「落跑」，與車主拉扯時，還不斷嚷著「我不會跑」、「我不會動，不要抓我」，還把上衣脫掉，赤裸上半身躺在地上，丟臉惡劣的行為，全被車主拍下。

台中市警局三分局指出，鄭員今天上午移送地檢署之後，檢方與他達成緩起訴協議，不過，刑事責任之外，三分局會追究行政責任，將移送公務員懲戒委員會議處。

鄭員上述荒唐行為，全被車主拍下，並上傳到臉書《爆料公社》，貼文者指出，鄭員「酒駕車禍想跑走被抓住」，「對方滿身酒味還想跑走而且還想動手，真夠王八蛋的！幸好大車駕駛也夠義氣來幫忙抓」。

畫面顯示，鄭員醉言醉語，想逃離現場，被兩名車主拉住，他嚷著「我不會跑」、「我不會動，不要抓我」，車主抓住他的衣服，他乾脆脫掉上衣，赤裸上半身嚷著「我不會跑」，國道警察馳抵時，他更是耍賴，乾脆躺在地上，行徑荒唐離譜。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 員警鄭光哲把車停外線車道旁，沒有設立警示標誌。（記者張瑞楨翻攝）

    員警鄭光哲把車停外線車道旁，沒有設立警示標誌。（記者張瑞楨翻攝）

  • 員警鄭光哲把車停在外線車道，沒有警示設施導致追撞。（記者張瑞楨翻攝）

    員警鄭光哲把車停在外線車道，沒有警示設施導致追撞。（記者張瑞楨翻攝）

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